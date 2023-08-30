Скорее всего, характерная для сентября погода будет лишь в последнюю декаду месяца.

Сентябрь 2023 в Украине ожидается довольно теплым, но не исключены "волны" - чередование холодного и теплого воздуха. Об этом в комментарии NV рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"В целом прогнозируем, что температура в сентябре будет на 1-2 градуса выше, чем средние многолетние значения. Сентябрь ожидается преимущественно теплый, но все равно будут "волны". Скорее всего, на характерную для сентября погоду мы будем выходить где-то уже в последнюю декаду", - рассказала метеоролог.

По ее словам, это не значит, что постоянно будет тепло. "Будем иметь колебания погоды, связанные с тем, что воздушная масса будет меняться. Южные потоки и юго-восточные будут меняться на северо-западные, будут поступать холодные атмосферные фронты. Поэтому не исключены дожди с грозами, ведь изменение тропической воздушной массы на умеренную и прохладную вызывает такие летние явления, как грозы, град, шквалы", - отметила Голеня.

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Она добавила, что лето продлится, пока средняя суточная температура составит +15 градусов и выше. Метеорологическая осень начнется тогда, когда этот показатель будет ниже отметки +15 градусов в течение шести суток - вот тогда и закончится лето. "По средним многолетним расчетам, это будет в 20-х числах сентября", - акцентировала метеоролог.

Погода в сентябре 2023 - прогноз

По данным Укргидрометцентра, сентябрь этого года будет теплее нормы на 1-2 градуса - среднемесячная температура ожидается на уровне 15-19° тепла, в Карпатах 12-13°. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы.

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