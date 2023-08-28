Средняя месячная температура будет выше, чем обычно.

Синоптики обнародовали прогноз на сентябрь 2023. В этом году будет теплее, чем обычно. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 15-19° тепла, в Карпатах 12-13°, что на 1-2° выше нормы", - сообщают синоптики.

По их данным месячное количество осадков ожидается в пределах нормы: 34-70 мм по Украине и 87-100 мм местами в Карпатах.

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Прогноз на осень 2023 - какой погоды ждать украинцам

Летнее тепло не покинет Украину до середины сентября. В целом первый осенний месяц в этом году будет теплым и преимущественно сухим. "В первой половине месяца на значительной территории Украины еще будет сохраняться летняя погода. В целом сентябрь в этом году вероятно будет теплым и засушливым", – прогнозирует синоптик Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института.

По ее данным, сентябрь-2023 может быть теплее за последние 10 лет. Это не значит, что аномально высокие температуры будут ежедневно, но будут преобладать особенно на западе страны.

В октябре и ноябре, по данным специалиста, температура воздуха также будет несколько выше нормы. Но постепенно все же будет холодать. "Будет расти количество заливов арктического воздуха. Соответственно, следует ожидать туманы, пасмурные дни, морось и заморозки", - говорит Балабух.

По ее словам, погода во второй половине осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс. При этом температура воздуха все равно может быть выше климатической нормы, ведь заливы арктического воздуха будут вероятно кратковременными и не интенсивными.

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