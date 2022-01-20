21 января на западе и севере Украины чуть похолодает, а на юге - традиционно будет теплее всего.

В пятницу, 21 января, во многих областях Украины будет снежить. Осадки ожидаются на западе, севере, а также местами в центральных и восточных областях. Сильных морозов не будет даже ночью, максимально столбики термометров опустятся до -4°...-6°, а днем в Украине ожидается от -3° до +3°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -1°, снег.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -5°, днем -3°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурна погода, сплошная облачность, ночью -5°, днем -2°, снег.

В Тернополе 21 января ночью будет -5°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -4°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -6°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -4°...-3°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...-2°, снег.

В Одессе 21 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.

В Херсоне в пятницу ночью -3°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем 0°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...-2°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -1°, снег.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем -1°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -4°...+2°, мокрый снег.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем 0°.

В Северодонецке - будет облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +3°, снег.

Народные приметы на 21 января

21 января - Емельяна-исповедника. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга - жди грозового лета.

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