21 января во многих областях Украины ожидается снег / фото УНИАН, Денис Прядко
В пятницу, 21 января, во многих областях Украины будет снежить. Осадки ожидаются на западе, севере, а также местами в центральных и восточных областях. Сильных морозов не будет даже ночью, максимально столбики термометров опустятся до -4°...-6°, а днем в Украине ожидается от -3° до +3°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -1°, снег.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -5°, днем -3°, снег.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.
- В Ривне в пятницу ожидается пасмурна погода, сплошная облачность, ночью -5°, днем -2°, снег.
- В Тернополе 21 января ночью будет -5°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -4°, снег.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -6°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.
- В Виннице завтра будет -4°...-3°, небольшая облачность, снег.
- В Житомире в пятницу будет ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.
- В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...-2°, снег.
- В Одессе 21 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.
- В Херсоне в пятницу ночью -3°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +2°.
- В Запорожье температура ночью -4°, днем 0°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...-2°, небольшая облачность, снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -1°, снег.
- В Днепре температура ночью будет -6°, днем -1°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -4°...+2°, мокрый снег.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем 0°.
- В Северодонецке - будет облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +3°, снег.
Погода в Украине 21 января / фото УНИАН
Народные приметы на 21 января
21 января - Емельяна-исповедника. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга - жди грозового лета.