Паводки на западе Украины: Шмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье (видео)

08:42, 24 июня 2020
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Премьер планирует на месте координировать деятельность органов власти.

Прикарпатье страдает от непогоды / Фото УНИАН
Прикарпатье страдает от непогоды / Фото УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль отправился на Прикарпатье из-за сложной ситуации с паводками, сложившейся там.

Об этом премьер сообщил на своих страницах в соцсетях.

Судя по опубликованному видео, премьера в поездке будет сопровождать министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", - написал Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, спасатели предупредили о новых паводках: затопит, по меньшей мере, восемь сел и дороги.

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Теги: #паводки#Новости Ивано-Франковска#Денис Шмыгаль
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