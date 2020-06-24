Паводки на западе Украины: Шмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье (видео)
Премьер планирует на месте координировать деятельность органов власти.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отправился на Прикарпатье из-за сложной ситуации с паводками, сложившейся там.
Об этом премьер сообщил на своих страницах в соцсетях.
Судя по опубликованному видео, премьера в поездке будет сопровождать министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", - написал Шмыгаль.
Как сообщал УНИАН, спасатели предупредили о новых паводках: затопит, по меньшей мере, восемь сел и дороги.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+26°... +14°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+26°... +13°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +14°
- Киев+27°... +16°
- Кропивницкий+27°... +15°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+21°... +16°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+26°... +15°
- Ровно+23°... +14°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+23°... +16°
- Харьков+25°... +16°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+26°... +15°
- Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+22 °
Влажность:55 %
Давление:746 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:45
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей