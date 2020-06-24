Паводки на западе Украины: подтоплено почти 200 населенных пунктов, есть погибшие

Из пострадавших от стихии районов эвакуированы 389 человек.

На западе страны бушует непогода / фото ГСЧС

В результате осложнения погодных условий в западных областях Украины подтоплены 197 населенных пунктов. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

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Об этом сообщается в утренней сводке на сайте ГСЧС. Так, интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Больше всего населенных пунктов подтопило в Ивано-Франковской области - 165, В Черновицкой области – 18, во Львовской – 8, в Закарпатской – 3.

Эвакуировано – 389 человек, из них 76 детей (Ивано-Франковска – 285, Черновицкая – 101, из них 27 детей, Львовская область – 3); перевезено через подтопленные участки дорог 124 человека, из них 2 детей (Львовская область); временно отселены 386 человек, из них 76 детей (Ивано-Франковска – 285, Черновицкая – 101, из них 27 детей).

Из-за дождей и порывов ветра обесточены 120 населенных пунктов в 6 областях (Ивано-Франковская – 62, Сумская – 17, Житомирской – 16, Черновицкая – 13, Волынская – 9, Закарпатская – 3).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 тыс. 412 человек. и 333 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 24 июня на реке Прут возле Черновцов ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста, максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 кубометров в секунду.

Мощный паводок на Буковине повредил газораспределительные подземные и надземные газопроводы, в результате чего без газа остались несколько сел, а газоснабжение Черновцов оказалось под угрозой.