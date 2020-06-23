Спасатели предупредили о новых паводках: затопит минимум 8 сел и дороги
Кроме того, под водой могут оказаться сельскохозяйственные угодья и рынки.
24 июня на реке Прут возле Черновцов ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста, максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 кубометров в секунду.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Спасатели предупреждают о затоплении минимум 8 населенных пунктов в этом регионе (Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичане, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района).
Кроме того, под водой могут оказаться сельскохозяйственные угодья Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов, блоки сигнализации воинской части села Мамалыга Новоселицкого района) и часть дороги и рынка Добробут, а также Калиновского рынка в Черновцах.
Как сообщал УНИАН, в Раховском районе Закарпатской области в результате сильных осадков и повышения уровней воды в реках подтоплены 70 домов и ограничено движение на четырех участках автодороги государственного значения «Мукачево-Рогатин-Львов».
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