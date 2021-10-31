Планета вступает "на неизведанную территорию", предупредили во Всемирной метеорологической организации.

Годы с 2015-го по 2021-й могут стать самыми жаркими в истории наблюдений за климатом.

Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в воскресенье, 31 октября, передает DW.

Глобальное потепление в результате выбросов парниковых газов угрожает "далеко идущими последствиями для нынешнего и будущих поколений", говорится в предварительном докладе о состоянии климата, опубликованном входящей в ООН ВМО к открытию 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26).

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Планета вступает "на неизведанную территорию", предупредили авторы документа.

На основании данных за первые девять месяцев года ВМО сообщила, что 2021 год, вероятно, займет пятое, шестое или седьмое место среди самых теплых лет. Текущий год был несколько холоднее предыдущих, что объясняется влиянием природного явления Ла-Нинья, которое привело к снижению температуры воздуха в начале года. Однако, по данным организации, это не противоречит общей тенденции глобального потепления.

Глобальная средняя температура с января по сентябрь 2021 года была на 1,09 градуса по Цельсию выше, чем в среднем в 1850-1900 годах, говорится в докладе. Также отмечается ускорение подъема уровня моря, сопровождаемое дальнейшим повышением температуры воды и окислением океана.

Самым жарким годом, зарегистрированным до настоящего времени, был 2016 год, когда средняя температура была выше на 1,2 градуса.

Выбросы парниковых газов и влияние на погоду

Как сообщал УНИАН, концентрация парниковых газов в атмосфере в 2020 году достигла рекордных значений. В частности, для углекислого газа показатели составили 413,2 частиц на миллион, что на 149% выше доиндустриального уровня. "Рост продолжился в 2021 году", - отмечается в докладе.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов, не допустить повышение глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

С тех пор мир стал свидетелем целого ряда стихийных бедствий, в том числе разрушительных лесных пожаров в Австралии и Сибири, небывалой жары в Северной Америке и сильных дождей, которые вызвали масштабные наводнения в Азии, Африке, США и Европе.

"Экстремальные явления стали новой нормой", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он обратил внимание на "растущие научные свидетельства" того, что некоторые из этих явлений "имеют следы вызванного деятельностью человека изменения климата".

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Напомним, сегодня, 31 октября, в шотландском городе Глазго открылась глобальная климатическая конференция COP26. Ожидается, что в сессиях конференции примут участие около 120 мировых лидеров.

Цель конференции - поддерживать уровень глобального потепления как можно ближе к показателю в 1,5°C, что установлено Парижским соглашением 2015 года.

Ученые предупреждают, что саммит - последний шанс предотвратить катастрофическое изменение климата.

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Автор: Тамара Отовская