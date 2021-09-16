В первой половине 2021 года глобальные выбросы СО2 уже были на том же или высшем уровне, что и за аналогичный период 2019 года.

Пандемия COVID-19 не замедлила процесс изменений климата, а выбросы углекислого газа быстро восстанавливаются после временного спада, связанного с замедлением экономики, и не приближаются к целям сокращения.

Об этом говорится в новом докладе ООН "United in Science 2021", обнародованном 16 сентября, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО). В нем представлены последние научные данные и выводы, связанные с изменением климата.

Отмечается, что концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает оставаться на рекордно высоких уровнях, что приведет к опасному потеплению планеты.

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Повышение глобальной температуры усиливает разрушительные экстремальные погодные условия во всем мире, что постепенно влияет на экономику и общество. Так, средняя глобальная температура за последние пять лет была одной из самых высоких за всю историю. Растет вероятность того, что в течение следующих пяти лет температура превысит порог на 1,5° по Цельсию выше доиндустриального уровня.

Согласно отчету, даже с амбициозными действиями по замедлению выбросов парниковых газов уровень моря будет продолжать расти и угрожать низменным островам и прибрежному населению во всем мире.

Отмечается, что средний глобальный уровень моря поднялся на 20 см с 1900 по 2018 год и этот рост ускорился в 2006-2018 годах. Эксперты прогнозируют, что даже несмотря на сокращение выбросов средний глобальный уровень моря может подняться на 0,3-0,6 метра к 2100 году и на 0,3-3,1 метра до 2300 года.

"Это критический год для климатических действий... Мы все еще очень далеки от достижения целей Парижского соглашения. В этом году наблюдается восстановление выбросов ископаемого топлива, продолжает расти концентрация парниковых газов и экстремальных погодных явлений, вызванных человеком, которые повлияли на здоровье, жизнь и средства к существованию на каждом континенте. Если не будет немедленного, быстрого и масштабного сокращения выбросов парниковых газов, ограничение потепления до 1,5°C будет невозможным и приведет к катастрофическим последствиям для людей и планеты, от которой мы зависим", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Согласно отчету, концентрация основных парниковых газов - углекислого газа (CO2), метана (CH4) и оксида азота (N2O) - продолжали расти в 2020 году и первой половине 2021 года. Общее сокращение выбросов в 2020 году, вероятно, уменьшило ежегодный рост атмосферных концентраций парниковых газов, но этот эффект был слишком мал, чтобы отличить его от естественных изменений. Сокращение метана в атмосфере в краткосрочной перспективе может поддержать достижение Парижского соглашения. Впрочем, это не уменьшает потребности в мощном, быстром и стабильном сокращении выбросов CO2 и других парниковых газов.

В отчете ООН отмечается, что вызванный коронавирусом кризис лишь на короткое время уменьшил глобальные выбросы.

Выбросы СО2 от ископаемого топлива - угля, нефти, газа - достигли максимума в 36,64 гигатонны в 2019 году, а затем из-за пандемии COVID-19 произошло падение на 1,98 гигатонны в 2020 году. По предварительным оценкам, в январе-июле 2021 года глобальные выбросы в энергетическом и промышленном секторах уже были на том же уровне или выше, чем за аналогичный период допандемического 2019 года, тогда как выбросы от автомобильного транспорта оставались примерно на 5% ниже. За исключением авиации и морского транспорта, глобальные выбросы были примерно на том же уровне, что и в 2019 году.

"Этот отчет показывает, что пока что в 2021 году мы не движемся в правильном направлении", - сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Согласно данным ВМО, средняя глобальная средняя температура поверхности Земли за период с 2017 по 2021 год (по данным до июля) является одной из самых высоких за всю историю наблюдений, и является на 1,06-1,26°C больше доиндустриальных показателей.

В отчете отмечается, что к нагреву атмосферы, океана и суши привела деятельность человека. Антропогенные изменения климата уже увеличили частоту и интенсивность многих экстремальных погодных и климатических явлений во всех регионах мира. В 2021 году были зафиксированы разрушительные экстремальные погодные и климатические события, которые проявлялись в чрезвычайной жаре в Северной Америке и паводках в Западной Европе.

По прогнозу, ежегодная глобальная средняя температура поверхности Земли может вырасти до 1,8 градуса к 2025 году.

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Существует 40% вероятность того, что средняя глобальная температура в течение одного из следующих пяти лет будет по меньшей мере на 1,5°C теплее, чем в доиндустриальный период. Также в течение 2021-2025 годов регионы в северных широтах и в Африке южнее Сахары, вероятно, будут более влажными, чем в недавнем прошлом.

По словам генсека ООН Гутерриша, все страны должны добиться нулевых выбросов к 2050 году и подготовить для достижения этого надежные, долгосрочные стратегии.

"Мы хотим, чтобы все страны представили более перспективные программы по сокращению выбросов парниковых газов на 45% к 2030 году по сравнению с уровнями 2010 года", - заявил Гутерриш.

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Автор: Александр Топчий