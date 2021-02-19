Выход США из этого соглашения инициировал бывший американский президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты официально вернулись к Парижскому климатическому соглашению.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Возвращение к климатическому пакту 19 февраля было одобрительно воспринято мировыми лидерами, основное внимание сейчас сосредоточено на том, что планируют Соединенные Штаты сделать для сокращения выбросов парниковых газов.

Как отмечается, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что возвращение Соединенных Штатов к соглашению "очень важно".

Выход США из климатического соглашения: что произошло

4 ноября 2019 года США начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения, подав официальное уведомление в Организацию Объединенных Наций.

Решение выйти из Парижского соглашения принял в июне 2017 года президент США Дональд Трамп "за несправедливое экономическое бремя, возложенное на американских рабочих, предприятия и налогоплательщиков обязательствами США, заключенным в рамках Соглашения".

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Автор: УНИАН