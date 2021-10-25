Пока выбросы будут продолжаться, глобальная температура продолжит расти, предупреждают эксперты.

Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли в 2020 году установила новый рекорд, а годовые темпы роста превысили средний показатель за 2011-2020 годы.

Эта тенденция сохранилась и в 2021 году, говорится в обнародованном Всемирной метеорологической организацией (ВМО) докладе по парниковым газам (Greenhouse Gas Bulletin).

В частности, концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере в 2020 году достигла 413,2 ppm (долей на миллион), что составляет 149% от доиндустриального уровня. Концентрация метана (CH4) составляет 262%, а оксида азота (N2O) - 123% от уровня 1750 года, когда деятельность человека стала нарушать природное равновесие Земли.

В отчете ВМО отмечается, что экономическое замедление из-за COVID-19 заметно не повлияло на атмосферные уровни парниковых газов и темпы их роста, хотя произошло временное сокращение новых выбросов.

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Пока выбросы будут продолжаться, глобальная температура продолжит расти, предупреждают эксперты. Учитывая, что углекислый газ остается в атмосфере довольно долго, нынешний уровень температуры будет сохраняться в течение нескольких десятилетий, даже если выбросы быстро уменьшатся до чистого нуля.

Наряду с повышением температуры это означает увеличение количества экстремальных погодных условий, включая интенсивную жару и осадки, таяние льдов, повышение уровня моря и закисление океана, что сопровождается долгосрочными социально-экономическими последствиями.

"Углекислый газ остается в атмосфере веками, а в океане - еще дольше. Последний раз похожая концентрация CO2 на Земле была 3-5 миллионов лет назад, когда температура воздуха была на 2-3°C теплее, а уровень моря - на 10-20 метров выше, чем сейчас. Но тогда не было 7,8 миллиарда человек", - отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Как сообщал УНИАН, согласно с новым докладом ООН, пандемия COVID-19 не замедлила процесс изменения климата, а выбросы углекислого газа быстро восстанавливаются после временного спада из-за экономического замедления и не приближаются к целям сокращения. Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает оставаться на рекордно высоких уровнях, что приведет к опасному нагреванию планеты. Повышение глобальной температуры усиливает разрушительные экстремальные погодные условия во всем мире, что постепенно влияет на экономику и общество.

Ученые отмечают, что в соответствии с планами по уменьшению выбросов парниковых газов, которые подали почти 200 стран, мир не сможет достичь цели по ограничению глобального потепления в 2 градуса.

Напомним, впервые о достижении критической концентрации углекислого газа в атмосфере Земли в ВМО сообщили в отчете в 2016 году. Тогда показатель впервые превысил 400 ppm по данным 2015 года. По словам метеорологов, в последний раз уровень содержания СО2 в атмосфере Земли регулярно поднимался выше 400 ppm в период от трех до пяти миллионов лет назад.

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Автор: Александр Топчий