Потепление будет временным: синоптики предупредили о новой волне холода, которая движется в Украину

В Укргидрометцентре утверждают, что такая погода - не редкостная аномалия для марта.

На следующей неделе в Украине снова похолодает / Фото ua.depositphotos.com

Погода в большинстве регионов Украины на выходных будет весенней - ожидается потепление. Зимняя погода будет держаться только в северо-восточных областях. А 17 и 18 марта ожидается циклон, который принесет новое похолодание.

Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" синоптики Укргидрометцентра Владислав Билык и Наталья Голеня.

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На вопрос, в каких областях зима задержится, Билык ответил:

"Если говорить о самых холодных районах, в ближайшее время это северо - восток нашей страны-Харьковская, Сумская, Черниговская области. Там ночная температура будет 3-8 градусов мороза, а дневная около нуля".

Синоптик Наталья Голеня также отметила, что подобной весенней погоде не следует удивляться.

"Это довольно типичная погода для марта, поэтому не нужно удивляться. Но с завтрашнего дня воздух из Атлантики потеснит морозы и холодную погоду, поэтому ждем повышения температуры. Потепление удержится 14, 15 и 16 марта, когда дневная температура будет от 5 до 10 градусов тепла", - сказала она.

Синоптик добавила, что на следующей неделе снова ожидается похолодание и морозы.

"17 и 18 марта ожидается циклон, поэтому ожидаем очередного ухудшения погодных условий. Снова осадки в виде дождя и мокрого снега, и после этого снова придет холод. Ночная температура будет 2-7 градусов мороза, а дневная 0...+5 градусов, и не более. Это не редкая аномалия для марта, что есть осадки в виде снега и мокрого снега", - сказала она.

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