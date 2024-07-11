Многие страны на разных континентах уже столкнулись с агрессивными температурами.

Не прошло и месяца с начала лета 2024 года, а подавляющее большинство населения США уже столкнулось с экстремальной жарой. В Долине Смерти температура воздуха достигла опасных +53,9°, а Лас-Вегас побил свой исторический рекорд жары, +48,9°.

Экстремальная жара поражает страны по всей планете, пишет The Conversation. По данным климатической службы Европейского союза Copernicus, каждый из последних 13 месяцев был самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура за предыдущие 12 месяцев также была как минимум на полтора градуса выше, чем средняя доиндустриальная температура 1850-1900 годов.

Как сообщается, жара в начале лета является частью тенденции к потеплению. Она ставит под угрозу жизни людей по всему миру.

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Жара становится глобальной проблемой

В 2024 году в ряде стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы и Азии установилась рекордная жара. В Мексике и Центральной Америке несколько недель устойчивой жары в сочетании с продолжительной засухой привели к острой нехватке воды и десяткам смертей.

Экстремальная жара обернулась трагедией в Саудовской Аравии: более 1000 человек погибли во время паломничества в Мекку. 17 июня в Большой мечети в Мекке +51,8°.

Больницы в Пакистане были переполнены из-за нескольких недель сильной жары, частых отключений электричества и нехватки воды. В соседней Индии в апреле и мае в течение нескольких дней стояла температура около +48,9°, от которой пострадали миллионы людей.

В Греции температура превышала +37,8°, в результате чего погибли несколько туристов. Рекордные температуры фиксируют и в Японии.

Это не "просто лето", говорят ученые

Хотя волны жары являются естественной частью климата, их суровость и масштабы в 2024 году - это не "просто лето".

На пике последнего ледникового периода, около 20 000 лет назад, когда северо-восток США находился под слоем льда, среднемировая температура была всего на 6 градусов ниже, чем сейчас. Поэтому неудивительно, что потепление на 1,2 градуса уже стремительно меняет климат.

Хотя это лето, скорее всего, будет одним из самых жарких за всю историю наблюдений, важно понимать, что оно может стать и одним из самых холодных в будущем.

Для групп населения, которые особенно уязвимы к жаре, включая маленьких детей, пожилых и работников, которые находятся на открытом воздухе, риск еще выше.

Экстремальная жара может повлиять и на экономику. Она может повредить железнодорожные пути и привести к провисанию проводов. Она также может перегрузить электросистемы и привести к отключению электричества именно тогда, когда люди больше всего нуждаются в охлаждении.

Минувший июнь стал самым жарким июнем в истории, а 2024 год может стать самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

Ученые говорят, что с вероятностью 95% 2024 год обойдет 2023-й и станет самым теплым годом с начала регистрации глобальной температуры в середине 1800-х годов.

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