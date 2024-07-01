Согласно данным, осадков на проспекте Науки выпало 135 мм или 182% климатической нормы.

Синоптики подвели погодные итоги жаркого и влажного июня в Киеве: нынешний июнь вошел в десятку самых влажных с 1891 года в столице.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского:

Среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве составила 21,5°С, что выше климатической нормы на 2,0°С.

Холоднее всего было 13 июня, когда минимальная температура снизилась под утро до 13,5°С.

Теплее всего было 30 числа, когда максимальная температура повысилась до +31,9°.

Согласно данным, осадков на проспекте Науки выпало 135 мм или 182% климатической нормы.

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Какая будет погода в Украине на этой неделе - прогноз синоптика

На этой неделе в центральных, южных и восточных областях ожидается аномально жаркая и сухая погода. Более комфортные погодные условия ждут жителей западных и северных областей нашей страны. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"Вследствие поступления жаркой воздушной массы африканского происхождения на фоне высотного антициклона, в большинстве областей нашей страны прогнозируется период аномальной жары с дневными показателями в южных и восточных регионах местами до +39 °С", - пояснил специалист.

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