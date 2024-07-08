За последний 12 месяцев средняя температура в мире была самой высокой в истории.

Прошлый месяц стал самым жарким июнем в истории, а текущий год может стать самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Reuters.

Начиная с июня 2023 года каждый месяц был самым жарким на планете, по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы. Об этом говорится в ежемесячном бюллетене Службы Европейского союза по изменению климата Copernicus (C3S).

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По последним данным, 2024 год может превзойти 2023 год как самый жаркий год с начала ведения учета. Ученые говорят, что антропогенное изменение климата и природное погодное явление Эль-Ниньо подтолкнули температуру к рекордно высоким значениям в этом году.

"По моим оценкам, вероятность того, что 2024 год обойдет 2023-й и станет самым теплым годом с начала регистрации глобальной температуры поверхности в середине 1800-х годов, составляет около 95%", - заявил ученый-исследователь Зик Хаусфатер.

Изменившийся климат уже привел к катастрофическим последствиям по всему миру в 2024 году

Более 1000 человек погибли от сильной жары во время паломничества в Мекку в прошлом месяце. Смертельные случаи были зафиксированы в индийском Нью-Дели, где установилась беспрецедентно долгая жара, и в Греции.

Выбросы парниковых газов, образующихся при сжигании ископаемого топлива, являются основной причиной изменения климата.

Несмотря на обещания бороться с глобальным потеплением, страны до сих пор не смогли коллективно сократить эти выбросы, в результате чего температура неуклонно повышается.

За последний 12 месяцев средняя температура в мире была самой высокой в истории за любой подобный период. Она на 1,64 градуса превысила среднюю температуру в доиндустриальный период 1850-1900 годов.

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