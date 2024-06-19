Температура в тени Мекки достигает +51,8.

Сотни паломников погибли во время ежегодного мусульманского паломничества в Мекку из-за палящей жары, сообщает Reuters.

Как сообщается, по меньшей мере 550 человек погибли во время хаджа. 323 из них были египтянами. Большинство людей погибли из-за болезней, связанных с жарой.

Отмечается,что давки, пожары в палатках и другие несчастные случаи стали причиной гибели сотен человек во время хаджа в Саудовскую Аравию за последние 30 лет.

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В этом году паломничество началось в пятницу, а уже в понедельник температура поднялась до +51,8 градусов в тени Большой мечети в Мекке.

Также во время хаджа погибли 35 граждан Туниса и минимум 6 граждан Иордании также погибли от теплового удара. Среди погибших также есть граждане Ирана, Сенегала и Индонезии.

Справка УНИАН. Хадж - это ежегодное паломничество, которое миллионы мусульман совершают в Мекку для религиозных обрядов.

Хадж, одно из крупнейших массовых собраний в мире, является обязанностью, которая выпадает раз в жизни для трудоспособных мусульман.

По данным Главного статистического управления Саудовской Аравии, в этом году ожидается участие более 1,8 миллиона паломников.

Жара в Мире - последние новости

США и Евпропу охватила сильная жара. Так, в Греции температура настолько высокая, что власти приняли решение закрыть популярные туристические достопримечательности, так как люди попросту теряли сознание в очередях.

Ученые также говорят, что в этом году спортсмены рискуют жизнью во время Олимпийских игр из-за экстремальной жары, которая вызвана глобальным потеплением.

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