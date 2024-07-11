Уже в самые ближайшие дни в Украине будет пик жары.

Жара в Украине продолжается и будет ппродолжаться, а ее пик ожидается уже в ближайшие дни. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Пик жары ожидается с 12 по 15 июля", - отметила эксперт по погоде.

Она также посоветовала держать в запасе воду, одевать просторную и легкую одежду из натуральных тканей, погружать периодически руки в прохладную воду, а также напомнила о необходимости заботиться о домашних животных.

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Напомним, ранее Наталка Диденко сообщала, что пик жары ожидается 14-17 июля.

Как пережить жа ру без света и кондиционеров - советы врача

Терапевт Марина Крапивнер в комментарии Погода УНИАН дала советы, как украинцам защититься от жары.

Она рекомендует, когда есть электричество, охладить помещение и не открывать окна. Можно использовать солнцеотражающие пленки на окна.

Также можно пользоваться вентилятором, но в этом случае окна надо открыть для обеспечения движения воздуха.

Охладиться поможет и душ. Сначала надо принять горячий душ, а затем ополоснуться прохладной водой. Горячий душ расширяет сосуды и улучшает теплообмен.

Кроме того, следует носить легкую одежду из натуральных тканей и пить достаточное количество воды - не менее 30 миллилитров жидкости на килограмм веса человека.

Также во время жары можно избегать тяжелой пищи. Легче есть холодные блюда: салаты, овощи, холодные супы.

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