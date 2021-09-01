В Украину, по данным синоптика, заходит холодная воздушная масса.

В Украине в ближайшие дни существенно похолодает. В страну зайдут холодные воздушные массы.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"После 2 сентября по всей территории Украины воздушные потоки поменяются на северо-западные. За счет этого будет достаточно ощутимое снижение температуры", - пояснила синоптик.

По ее словам, в Киеве в ночные часы температура может быть +9... +12 градусов. На западе и севере будет чуть прохладнее, а южных областях - теплее. "Это уже настоящее дыхание осени", - говорит синоптик.

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Начиная с 3 сентября характер погоды может стать более антициклональным, то есть осадков будет меньше. Но, по словам специалиста, зайдет холодная воздушная масса.

"В дневные часы температура может быть довольно комфортной – до +20 градусов в центральных областях, до +17 градусов в северных областях. Но в ночные часы будет уже довольно прохладно", - говорит она.

Сентябрь в Украине будет почти в пределах климатической нормы.

В частности в Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура будет на уровне 14-18°, в Карпатах 11-12°. При этом средняя месячная температура воздуха в сентябре обычно составляет 13-17°, то есть температура в сентябре этого года будет близкой к климатической норме.

"Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы", - сообщили в синоптики.

Автор: Екатерина Лиманская