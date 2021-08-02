Во вторник жителей столицы ожидает сухая погода с комфортной температурой.

Вторник, 3 августа, порадует киевлян комфортной температурой. Ночью похолодает до +16 градусов, а днем столбик термометров покажут +26 градусов.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня ожидается ясная погода с незначительным количеством облаков. Дополнит погожий день легкий северо-западный и западный ветерок, который будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.

Атмосферное давление ожидается на уровне 746-747 миллиметров ртутного столба.

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Погода в Украине 3 августа

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

В Луцке - почти безоблачно, ночью +13°, днем +25°.

В Ривне во вторник ожидается почти безоблачная погода, ночью +12°, днем +25°.

В Тернополе 3 августа ночью будет +13°, днем +24°, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +13°, днем +25°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, ливень.

В Черновцах во вторник - почти безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +13°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +13°, днем +27°, почти безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +28°, практически безоблачно.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+28°.

В Одессе 3 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°, ливень.

В Херсоне во вторник ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°, гроза.

В Запорожье завтра температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе во вторник почти безоблачно, +20°...+32°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +31°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +34°.

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Автор: Екатерина Лиманская