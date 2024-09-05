К счастью, астероид сгорел в атмосфере нашей планеты и не причинил вреда людям.

На Филиппинах на видео попал полет астероида, который открыли буквально перед самым падением. Об этом сообщает Іndependent.

Как сообщается, это уже девятый астероид, который ученые заметили перед самым падением.

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что крошечный астероид, направлявшийся к Земле, сгорел в "эффектном огненном шаре" над Филиппинами.

Космический камень размером всего около метра заметили ученые из Аризоны только в среду утром.

Астероид, обозначенный как 2024 RW1, сгорел в атмосфере, не представляя никакой опасности для людей.

Как сообщается, такие небольшие астероиды часто падают на Землю, но редко замечаются до столкновения.

Системы планетарной защиты для обнаружения и отслеживания околоземных астероидов, представляющих потенциальную опасность для планеты, в последнее время стали приоритетом. Космические агентства, включая НАСА, испытывают методы борьбы с такими опасными для жизни астероидами.

Как известно, даже мелкие космические камни, которые не поддаются обнаружению, могут нанести значительный ущерб жизни и имуществу. Более десяти лет назад 20-метровый метеор, летевший со скоростью более 18 км/с, взорвался над российским городом Челябинск, вызвав мощный взрыв с энергией более 30 атомных бомб.

В результате взрыва метеорита более 1500 человек получили ранения из-за разбитого стекла, а здания были повреждены.

В то время как ученые всего мира работают над каталогизацией всех астероидов размером более 1 км, есть вероятность, что время от времени какой-нибудь более мелкий может проскользнуть сквозь сеть.

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