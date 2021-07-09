Свидетелями события стали множество местных жителей.

Очень яркий огненный шар вспыхнул над Тайванем.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, событие длилось около 40 секунд, прежде чем объект распался.

Огненный шар был зарегистрирован обсерваторией Лулинь и многочисленными жителями.

Как видно на видео, объект вспыхнул четыре раза, при каждом возгорании огненный шар становился больше и ярче. Скорее всего, это был метеор.

Что такое метеор?

Метеор - это явление короткой вспышки, сопровождающее падение на Землю небольшого раскалённого тела из межпланетного пространства.

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Автор: Екатерина Лиманская