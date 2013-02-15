Местные власти отследили, куда приземлился челябинский метеорит

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

По последней информации оперативного штаба, созданного по поручению губернатора Михаила Юревича, метеорит, прошедший над территорией Челябинской области, упал в водоем в 1 км от города Чебаркуль.

В тоже время, начальник национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Владимир Степанов сообщил, что пять пострадавших при падении обломков метеорита в Челябинской области госпитализированы.

По его словам, на данный момент выявлено, что нарушено остекление в десяти школах, а также в трех больницах Челябинска и Копейска.