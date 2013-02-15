Пострадавших при падении метеорита уже 500: среди них - 10 детей

Более 470 человек обратились за помощью после падения обломков метеорита на Урале, 22 из них госпитализированы, сообщила РИА "Новости" замначальника управления информации МЧС РФ Елена Смирных.

"Число обратившихся за медицинской помощью составило 474 человека", - сказала Е.Смирных.

"Среди пострадавших десять детей, при этом серьезных травм они не получили", - сообщаются со ссылкой на главу национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Владимира Степанова.

Представитель пресс-центра МВД РФ подтвердил, что за медицинской помощью, по его информации, обратились около 500 человек, состояние девяти из них оценивается как тяжелое и средней тяжести.

"По последним данным, повреждение строений зафиксированы в десяти населенных пунктах области", - отметили в пресс-центре.

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По информации регионального центра МЧС РФ, обрушение стены завода и выбитые стекла в Челябинске вызвала ударная волна от взрыва болида над городом.

"Над территорией Челябинска произошел взрыв болида, повлёкший за собой ударную волну, вследствие которой произошло частичное разрушение части остекления высотных зданий и обрушение стены склада цинкового завода", - говорится в сообщении.

По данным обсерватории Екатеринбурга, в 07.23 мск над территорией Челябинской области прошло обрушение обломков метеорита. Незначительные осколки достигли Земли.