На Левобережье будет сухо и очень жарко, а на западе Украины начнутся грозы и заметно похолодает.

В ближайшие выходоные, 6 и 7 августа, в Украине резко изменится погода. Дожди и грозы, которые сейчас накрыли все Левобережье Украины сменятся на мощныую жару. Местами столбики термометров поднимутся до +33°...+36°. Одновременно с этим на западе Украины ожидается резкое похолодание до +20°...+24°, дожди и грозы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +19°, днем +30°, возможен легкий дождь. В воскресенье ночью ожидается +20°, а днем - до +30°, небольшая облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +30°, практически безоблачно. В воскресенье ночью +13°, днем +20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +29°, практически безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +16°...+29°, легкий дождь. В воскресенье температура будет +16°...+29°, небольшая облачность, гроза.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +22°...+33°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +18°, днем +30°, практически безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+31°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +30°. В воскресенье температура составит +19°...+31°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +18°...+28°, гроза. В воскресенье - ясно и безоблачно, +18°...+31°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +20°, днем +32°. В воскресенье ночью ожидается +21°, днем +36°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будетясно и безоблачно. Температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +18°, днем +33°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно, температура ночью +12°, днем до +26°. В воскресенье ночью температура составит +13°, днем столбики термометров покажут +17°, пасмурно, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +31°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +14°...+31°.

В Трускавце в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +30°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +13°...+20°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +14°...+24°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +22°...+34°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +32°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +22°...+35°.

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