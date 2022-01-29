Буря может вызвать "взрывной циклон".

На восточном побережье США бушует снежная буря, которую считают сильнейшей за последние четыре года.

Эксперты предупреждают, что вскоре может начаться так называемый "взрывной циклон", когда происходит резкое падение давления, что сопровождается сильным ветром и сильными осадками. Есть также вероятность, что из-за низкой температуры во Флориде начнут падать с деревьев ящерицы - игуаны, сообщает Русская служба ВВС.

В Нью-Йорке выпало уже около 30 см снега, а в Бостоне размер снежного покрова может достичь 61 см (предыдущий рекорд – 70 см снега - был установлен в этом городе в 2003 году). В прибрежных районах власти предупреждают о возможных наводнениях. В других областях ожидаются порывы ветра ураганной силы.

A snow storm hit the northeast coast of the United States. The blizzard is expected to continue in the coming hours, with rainfall likely to set a record. #Boston. USA #snow#snowfall#snowstorm#winter#blizzardpic.twitter.com/HJpVSc2fLg — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 29, 2022

Чрезвычайное положение объявлено в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Род-Айленд и Вирджиния.

Из-за плохой погоды утром в субботу около 80 тыс. домохозяйств в штате Массачусетс остались без электричества. Также отменено около 5 тыс. внутренних авиарейсов, которые планировались на выходные.

LIVE update from #blizzard condition on Race Point at the tip of Cape Cod, MA. I plan to be on top of this dune when the sting jet rips through. Stay safe out here #bombcyclone@accuweather@ryanhallyallpic.twitter.com/1DOL04BKg6 — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) January 29, 2022

По словам экспертов, в ближайшее время на восточном побережье США может возникнуть метеорологическое явление, известное как "взрывной циклон", его иногда также называют "погодной бомбой", поэтому процесс формирования такого циклона американские ученые прозвали "бомбогенезом".

Это значит, что холодный воздух смешается с теплыми воздушными массами с моря, вследствие чего атмосферное давление быстро упадет. Тогда образуется циклон, вызывающий сильный ветер и обильные осадки. Для того чтобы циклон отнесли к разряду "взрывных", давление в его центре должно упасть на 24 миллибара за 24 часа.

Впрочем, как отмечает американская телекомпания CBS, такие явления в США происходят несколько раз в год, а последний "взрывной циклон" ударил по восточному побережью 27 октября прошлого года.

Помимо штата Массачусетс, шторм накрыл снегом Нью-Джерси, Филадельфию и другие районы.

По всему северо-востоку США впервые с 2018 года действует штормовое предупреждение.

Ожидается, что во Флориде из-за резкого падения температуры войдут в ступор и начнут падать с деревьев ящерицы - игуаны. Это неоднократно происходило в прошлом.

Местные журналисты даже публикуют карту региона, где возможен игуанопад. А местное ведомство по охране дикой природы дает советы, как обращаться с упавшими животными.

Среди рекомендаций: ни в коем случае не приносить их домой или в автомобиль (они могут растаять и применить свои острые зубы и когти), не переносить животных в другую местность (это будет нарушением закона), если они очень мешают владельцам домов, их можно гуманно убить (во Флориде закон их жизни не защищает, но жестокость к игуанам выявлять нельзя).

Снежные бури в Турции, Греции и Израиле - что известно

24 января суровый погодный фронт также обрушился на Грецию, принеся с собой морозы и снегопады. Сильный снегопад накрыл столицу Греции-Афины.

25 января в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада был отменен ряд рейсов, в том числе и в Украину. Самолеты в стамбульском аэропорту простаивали тогда более 20 часов. Снегом засыпало взлетно-посадочные полосы, а под толщей снега обвалилась крыша одного из ангаров.

Из-за непогоды в Стамбуле сократили время работы государственных учреждений и торговых центров. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, около 4600 человек оказались в затруднительном положении из-за погодных условий, более 6700 человек были доставлены в приюты, а нуждающимся были доставлены тысячи контейнеров с продовольствием.

Также Израиль накрыл мощный снегопад. Из-за снежной бури "Эльпис" закрыты курорты и перекрыты дороги. Снежный покров достигает толщины в 20 см.

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