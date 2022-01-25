Turkish Airlines отменяет рейсы.

Авиакомпания Turkish Airlines отменяет рейсы из-за сильного снегопада в регионе.

Об этом сообщили в службе оперативного оповещения компании HelpDesk.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Стамбуле работа Turkish Airlines была нарушена.

Согласно последнему сообщению, по решению властей выполнение рейсов из Стамбула возможно, но в "ограниченном количестве" через подготовленную полосу.

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Накануне компания приостановила вылет самолетов до 4 часов утра, позднее - до 13 часов по местному времени. После объявили об отмене всех рейсов и в Стамбул, и из него.

"Наши рейсы отменены в соответствии с решением местных властей об ограничении полетов", - говорится в сообщении.

Проверить текущий статус рейсов, вылетающих из аэропортов Стамбула, включая аэропорт Стамбул-Сабиха Гекчен, можно на сайте компании.

Местные СМИ показали, как выглядит заснеженный аэропорт, где более 20 часов простаивают самолеты. На кадрах можно увидеть толстый снежный покров и даже снеговиков.

Отметим, с прошлой недели во многих частях Турции прошел сильный снегопад, нарушивший движение транспорта. Работа базового аэропорта была заблокирована и днем ранее.

Напомним, из-за сильного снегопада были остановлены некоторые паромные сообщения Стамбула и закрыты дороги.

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