Авиакомпания Turkish Airlines отменяет рейсы из-за сильного снегопада в регионе.
Об этом сообщили в службе оперативного оповещения компании HelpDesk.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Стамбуле работа Turkish Airlines была нарушена.
Согласно последнему сообщению, по решению властей выполнение рейсов из Стамбула возможно, но в "ограниченном количестве" через подготовленную полосу.
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Накануне компания приостановила вылет самолетов до 4 часов утра, позднее - до 13 часов по местному времени. После объявили об отмене всех рейсов и в Стамбул, и из него.
"Наши рейсы отменены в соответствии с решением местных властей об ограничении полетов", - говорится в сообщении.
Проверить текущий статус рейсов, вылетающих из аэропортов Стамбула, включая аэропорт Стамбул-Сабиха Гекчен, можно на сайте компании.
Местные СМИ показали, как выглядит заснеженный аэропорт, где более 20 часов простаивают самолеты. На кадрах можно увидеть толстый снежный покров и даже снеговиков.
⏱️11.27| This is latest situation at Istanbul Airport, which has been in a heavy snowstorm since yesterday afternoon.@AeronewsGlobal@airplusnews@jonostrower@HofmannAviation@AirlineFlyer@jetcitystarpic.twitter.com/JNihV9Yxqf— HavaSosyalMedya® (@HavaSosyalMedya) January 25, 2022
⏱️16.08|🇪🇬🇺🇦🇹🇳🇶🇦 25 saattir İstanbul'da bekleyen yabancı havayolu şirketi uçakları. Bu durum söz konusu şirketlere de para kaybettirdi.@qatarairways@tunisair_info@EGYPTAIRpic.twitter.com/Y9dCXhXgCG— HavaSosyalMedya® (@HavaSosyalMedya) January 25, 2022
Отметим, с прошлой недели во многих частях Турции прошел сильный снегопад, нарушивший движение транспорта. Работа базового аэропорта была заблокирована и днем ранее.
Напомним, из-за сильного снегопада были остановлены некоторые паромные сообщения Стамбула и закрыты дороги.