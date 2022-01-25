Турецкие власти приостановили все полеты в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада в городе.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, из-за сильного снегопада были остановлены некоторые паромные сообщения Стамбула и закрыты дороги.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, около 4600 человек оказались в затруднительном положении из-за погодных условий, более 6700 человек были доставлены в приюты, а нуждающимся были доставлены тысячи контейнеров с продовольствием.
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Как сообщается, с прошлой недели во многих частях Турции прошел сильный снегопад, нарушив движение транспорта.
Флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines заявил, что отменил все рейсы из аэропорта Стамбула, чтобы обеспечить "безопасность путешествий и наших пассажиров" и предотвратить их застревание в аэропортах.
Из-за ненастной погоды в Стамбуле сократили время работы государственных учреждений и торговых центров.
Напомним, ранее Грецию накрыл мощный шторм, популярные курорты завалило снегом. Местные жители говорят, что такого ненастья не видели десятки лет.