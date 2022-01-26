Пассажиров просят проверять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт.

Сегодня в аэропорту Стамбула до 13:00 запланирован 131 рейс на вылет и прилет.

Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экши, передает Анадолу. По его словам, в аэропорту начали постепенно выполняться рейсы.

"С 07:00 до 13:00 (прилет и вылет) запланирован 131 рейс. Пожалуйста, перед прибытием в аэропорт проверьте статус вашего рейса на нашем веб-сайте", - призвал Экши.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что украинских граждан, которые не смогли вылететь из Стамбула из-за непогоды, разместили в гостиницах и обеспечили питанием.

25 января в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада был отменен ряд рейсов, в том числе и в Украину. Самолеты в стамбульском аэропорту простаивали тогда более 20 часов. Снегом засыпало взлетно-посадочные полосы, а под толщей снега обвалилась крыша одного из ангаров.