Местные жители говорят, что такого ненастья не видели десятки лет.

Суровый погодный фронт обрушился на Грецию, принеся с собой морозы и снегопады. Сильный снегопад накрыл столицу Греции - Афины.

Об этом сообщает ABCnews.

Как сообщается, местные власти просят население не выходить лишний раз на улицу, а школы перевели на онлайн-обучение.

По данным ТСН, причиной непогоды стал мощный шторм "Элпис".

Как сообщается, снежило не только в Афинах, но и на островах Санторини и Миконос, которые очень популярны среди путешественников. Местные жители говорят, что такого ненастья не видели десятки лет.

Из-за экстремальных погодных условий многие дороги заблокированы, а некоторые поселки вообще отрезаны от цивилизации.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти в средиземноморском регионе как минимум до среды.

Напомним, на другом конце света, в Калифорнии, вновь начались крупные лесные пожары.

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