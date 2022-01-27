Снежный покров достигает 20 сантиметров.

Израиль накрыл мощный снегопад. Из-за снежной бури "Эльпис" закрыты курорты и перекрыты дороги.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Снег выпал в Иерусалиме и на больше территории страны. Снежный покров достигает толщины в 20 см. При этом в столице автобусы не вышли на маршруты.

Сильные снегопады продолжаются и в горных районах. Так, на горе Хермон закрыли для посетителей курорт. Снег идет и на других вершинах Голанских высот и Верхней Галилеи.

В сети опубликовали завораживающее видео снегопада возле Стены Плача в Иерусалиме.

По состоянию на утро 27 января полиция заявила о перекрытии ряда трасс в связи с погодными условиями. Кроме того, образовательные учреждения в горных районах закрыли, а занятия проводятся в дистанционном режиме.

Метеослужба Израиля сообщает, что в четверг, 27 января, ожидаются дожди, временами с грозами и градом. Возможны подтопления и наводнения.

Согласно прогнозу, снегопад ожидается на Хермоне и на холмах Голанских высот и Верхней Галилеи. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.

Температура воздуха в Иерусалиме опустится до 0-6 градусов, в Тель-Авиве – 11-14, в Хайфе – 7-11, а в Эйлате – 8-16.

Снежные бури в Турции и Греции - что известно

24 января суровый погодный фронт также обрушился на Грецию, принеся с собой морозы и снегопады. Сильный снегопад накрыл столицу Греции - Афины.

25 января в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада был отменен ряд рейсов, в том числе и в Украину. Самолеты в стамбульском аэропорту простаивали тогда более 20 часов. Снегом засыпало взлетно-посадочные полосы, а под толщей снега обвалилась крыша одного из ангаров.

Из-за ненастной погоды в Стамбуле сократили время работы государственных учреждений и торговых центров. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, около 4600 человек оказались в затруднительном положении из-за погодных условий, более 6700 человек были доставлены в приюты, а нуждающимся были доставлены тысячи контейнеров с продовольствием.

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