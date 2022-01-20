По словам Натальи Диденко, скачки атмосферного давления опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для тех, кто имеет пониженное артериальное давление.

Частые скачки атмосферного давления могут оказать негативное влияние на самочувствие человека.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.

По ее словам, повышение атмосферного давления опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"У таких метеопатов меняется тонус больных сосудов, увеличивается свертываемость крови, а это приводит к повышенному тромбообразованию. Резкое повышение атмосферного давления всегда сопровождается увеличением количества инфарктов миокарда", - пояснила синоптик.

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Она добавила, что снижение атмосферного давления также могут испытывать метеозависимые люди.

"Обычно, антициклон сменяется циклоном, повышается влажность воздуха, появляются снег, мокрый снег или дождь. На такое изменение реагируют гипотоники (люди с пониженным артериальным давлением), появляется общая слабость, головокружение, головные боли", - рассказала она.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, как температурные скачки влияют на здоровье человека.

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