Столицу Греции накрыл шторм "Эльпида". Из-за мощных снегопадов в Афинах парализована работа аэропорта, нарушено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

В Афинах мощный снегопад парализовал работу аэропорта и нарушил движение автотранспорта. В результате непогоды десятки водителей вынуждены были ночевать в своих авто.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, причиной ненастной погоды стал шторм под названием "Эльпида". Он захлестнул Грецию и покрыл Афины толстым слоем снега.

Железнодорожное и автобусное сообщение в столице было приостановлено.

По данным агентства, государственные службы, школы, непродовольственные магазины и банки в пострадавших районах, включая остров Крит, сегодня будут закрыты, поскольку ожидается, что непогода продлится до среды.

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Из-за сильного снегопада в Центральной Греции застрял поезд с пассажирами. Во время спасательной операции 15 пассажиров получили ранения, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Такой интенсивный и, главное, длительный снегопад я увидел впервые. Особой и нетипичной атмосферы ему добавляли раскаты грома и молния, которые продолжались около часа. Местные говорят, что это едва ли не сильнейший снегопад за последние 50 лет. Именно поэтому многие люди, несмотря на обильные снежные хлопья, покрывающие все вокруг, доставали телефоны и делали фото", - рассказал Погода УНИАН турист из Украины Юрий Годован, который на данный момент находится в Афинах.

Как сообщается, сильные снегопады в Афинах случаются редко, но уже второй год подряд на город обрушиваются снежные бури.

Напомним, суровый погодный фронт обрушился на Грецию, принеся с собой морозы и снегопады. Местные власти просят население не выходить лишний раз на улицу, а школы перевели на онлайн-обучение.

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