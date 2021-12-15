Вулканические толчки на острове прекратились, однако еще рано говорить о полном прекращении извержения.

На острове Ла-Пальма прекратились подземные вулканические толчки. Однако ученые говорят, что извержение может продолжиться.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, сейсмическая активность практически прекратилась около 21:00 по местному времени в понедельник. Это самый продолжительный период без толчков с момента начала извержения.

"Это не означает, что извержение заканчивается, поскольку в других случаях остановки сопровождались возобновлением роста активности", - сообщили в Институте вулканологии Канарских островов.

По словам экспертов, активность извержения снизилась до такой степени, что почти исчезла. Лава продолжает течь, но очень ограниченным потоком.

Извержение вулкана на Канарах: что известно

Как сообщал Погода УНИАН, 19 сентября на острове Ла-Пальма впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

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Это извержение является самым продолжительным на испанских Канарских островах с момента начала регистрации в 1500 году.

С момента начала извержения тысячи людей были эвакуированы, разрушено не менее 2910 зданий, а основная жизнедеятельность острова - банановые плантации - опустошена.

Между тем, жизнь 85000 жителей Ла-Пальмы продолжается в обычном режиме, за исключением того, что приходится убирать вулканический пепел.

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Автор: Екатерина Лиманская