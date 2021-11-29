На Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.

На испанском острове Ла-Пальма открылось несколько новых вулканических жерл, выбрасывающих лаву, которая может привести к новым разрушениям.

Об этом сообщает AP.

Как сообщается, расплавленная порода, выходящая из нового жерла, была очень текучей и продвигалась со скоростью 6 метров в минуту.

За 10 недель извержения ученые выявили не менее 11 различных потоков лавы. Одна из рек лавы на прошлой неделе разрушила местное кладбище.

Несмотря на неослабевающую вулканическую активность на острове, в эти выходные на острове возобновили авиаперевозки.

Извержение вулкана на Канарских островах: что известно

На Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Из-за его активности были отменены практически все авиарейсы на остров Ла-Пальма. Потоки лавы опустошили сотни гектаров земли и разрушили около 2650 зданий.

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Между тем, жизнь 85000 жителей Ла-Пальмы продолжается в обычном режиме, за исключением того, что приходится убирать вулканический пепел.

Как сообщал Погода УНИАН, 19 сентября на острове Ла-Пальма впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4.

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Автор: Екатерина Лиманская