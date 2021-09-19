Вулкан Кумбре-Вьеха считается одним из самых активных на Канарских островах.

В воскресенье, 19 сентября, на испанском острове Ла-Пальма, который входит в состав Канарского архипелага, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Извержение началось во второй половине дня, а всю неделю ранее в том районе наблюдалась повышенная сейсмическая активность, пишут El Mundo и Reuters. Из-за этого там ввели желтый уровень опасности, а власти объявили о закрытии лесных троп на острове.

Также местные власти объявили эвакуацию людей с ограниченной подвижностью из опасных районов острова. Пока в результате извержения пострадавших нет.

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Отмечается, что из тысяч зафиксированных за последнюю неделю землетрясений сегодня утром автоматическая аналитическая система, управляемая Вулканологическим институтом Канарских островов, зафиксировала самое мощное - силой 4,2 по шкале Рихтера. При этом, глубина землетрясений поднимается - первые наблюдались на 20 километрах под поверхностью, а последние были расположены на глубине 6 и 8 километров.

По словам вулканолога из Испанского географического института Ставроса Мелетлидиса, извержение "открыло" пять трещин на склоне горы. Он отметил, что не знает, как долго продлится извержение.

Вулкан Кумбре-Вьеха: что известно

Вулкан Кумбре-Вьеха считается одним из самых активных на Канарских островах. В последний раз он просыпался в 1971 году. Тогда погиб один человек, фотографировавший потоки лавы.

По данным Испанского национального географического института, первое извержение вулкана на Пальме состоялось в 1430 году.

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Автор: Александр Топчий