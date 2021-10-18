На острове Ла-Пальма продолжает извергаться вулкан. Уже около 7000 человек вынуждены были эвакуироваться.

На Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Из-за его активности были отменены практически все авиарейсы на остров Ла-Пальма.

Оператор государственного аэропорта Aena сообщила, что почти половина - 22 из 38 - всех рейсов на остров в воскресенье были отменены, но аэропорт остается открытым.

Об этом сообщает Aljazeera.

Как сообщается, потоки лавы опустошили более 742 гектаров земли и разрушили почти 2000 зданий на Ла-Пальме с момента начала извержения вулкана 19 сентября.

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Президент Канарских островов заявил в воскресенье, что "не видно конца извержению вулкана".

По данным Национального географического института Испании, в воскресенье, 17 октября, на острове произошло 42 сейсмических движения, самое большое из которых достигло 4,3.

Как сообщается, из-за извержения около 7000 человек были эвакуированы.

Извержение вулкана на Канарах: что известно

Как сообщал УНИАН, 19 сентября на острове Ла-Пальма, которая относится к группе Канарских островов, впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4.

Северная сторона вулкана КумбреВьеха обвалилась, что привело к еще более быстрого и мощного извержения.

По последним данным, лава уничтожила 742 гектара сельскохозяйственных угодий. Разрушено почти 2000 зданий на острове.

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Автор: Екатерина Лиманская