Это явление также называют "пылевым дьяволом".

В Исландии над вулканом в долине Литли-Грутур, находящейся примерно в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика, заметили торнадо. Необычное явление удалось заснять.

Как пишет Mail Online, извержение вулкана произошло в июле 2023 года. Когда последствия извержения решили отснять с помощью дрона, на кадры попало уникальное явление.

Исследователь штормов из Университетского колледжа Лондона Дэвид Смарт отметил, что в этом случае можно использовать термин "торнадо", хотя это явление, скорее всего, отличается от торнадо в традиционном смысле этого слова.

Американское метеорологическое общество определяет торнадо как столб быстро вращающегося воздуха, простирающийся вертикально от поверхности земли до основания кучевого облака. Предположительно, этот торнадо связан с совершенно другим облаком – облаком пепла, которое извергает вулкан, более известным как столб извержения.

"Из видео неясно, действительно ли вихрь исходит из облака столба извержения. Я думаю, что атмосферная нестабильность вблизи поверхности усилила восходящее течение в самом нижнем слое облаков и под облаком извержения. Этот эффект "растягивает" завихрения у земли и приводит к высокому, компактному вихрю", — заметил Смарт.

В то же время специалист по природным опасностям в метрологическом ведомстве Исландии Ловиса Мйолл Гудмундсдоттир отметила, что этот торнадо можно назвать "пылевым дьяволом".

"Пылевой дьявол образуется, когда карман горячего воздуха у поверхности быстро поднимается через более прохладный воздух над ним, образуя восходящий поток", – пояснила она.

Другие редкие явления

В конце августа у украинцев будет возможность наблюдать редкое явление – "голубую суперлуну". В следующий раз такое событие ожидается в 2032 году.

В июле украинские полярники смогли зафиксировать уникальное явление на воде – недалеко от станции им. Вернадского образовался блинный лед. Он может иметь диаметр от 30 сантиметров до нескольких метров и формируется несколькими способами.

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