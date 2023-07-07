Наблюдать это необычное явление можно было на правом берегу.

Вечером 6 июля в Киеви на правом берегу можно было наблюдать интересное и необычное явление. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, над столицей перед заходом солнца и грозой на несколько минут появилась радуга.

"Оно напоминало "радужное облако", что является редким горным феноменом и может ввести в заблуждение горожан", - говорят специалисты.

Специалисты пояснили, что "радужные облака" состоят из водяных кристаллов одинакового размера. Они появляются, когда Солнце занимает определенное положение на небе и при этом практически полностью скрывается за плотными облаками. В результате сохранения оптических свойств солнечного света на облаках, они окрашиваются в разные цвета. Продолжается этот феномен пока солнечный свет не исчезает с небосвода.

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Погода в Киеве сегодня - прогноз на 7 июля

По данным Погода УНИАН, сегодня в столице наконец-то снизится температура. На смену жаркой погоде придут более комфортные градусы - в течение дня в столице ожидается +21°...+27°. Днем ожидается дождь и грозы. Ветер будет северного направления со скоростью до 4 м/с, но при грозах возможно его усиление.

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