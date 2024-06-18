Над городом вырос "атомный гриб" из облаков.

17 июня в небе над Запорожьем увидели необычное облако. Об этом сообщает Запорожский областной центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, это кучево-дождевое облако с наковальней (Cumulonimbus іncus), которое имело вид "гриба".

"Такую причудливую форму облако принимает, когда в своем развитии встречается на высоте со слоем более теплого слоя воздуха. Вертикальное развитие облака прекращается, а его вершина растекается под этим слоем в виде наковальни", - пояснили специалисты.

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По их данным, эти облака являются причиной возникновения летом таких метеорологических явлений как гроза, град и шквал.

Еще необычные явления в Украине

В 2021 году подобное явление - "атомный гриб" в небе - наблюдали также и в Киеве. Соцсети моментально запестрели живописными снимками необычного явления, а пользователи шутили, что "вид из окна - просто бомба".

А в прошлом году на правом берегу Днепра в столице можно было наблюдать интересное и необычное явление. Над Киевом перед заходом солнца и грозой на несколько минут появилась радуга. Она напоминала "радужное облако", что является редким горным феноменом.

В Днепре месяц назад можно было увидеть солнечное гало - оптическое явление, при котором вокруг солнца образуется кольцо или дуга, создавая впечатление венца или короны вокруг светила.

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