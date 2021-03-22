Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

09:55, 22 марта 2021
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Сообщается о третьем уровне снеголавинной опасности.

В горах Ивано-Франковской области существует опасность схода лавин / фото ua.depositphotos.com
В горах Ивано-Франковской области существует опасность схода лавин / фото ua.depositphotos.com

Спасатели предупреждают о лавинной опасности в горах на Ивано-Франковщине.

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Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"22 марта в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отмечается в сообщении.

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Автор: Инна Андалицкая

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Теги: Карпатылавина
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