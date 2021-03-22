Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Сообщается о третьем уровне снеголавинной опасности.
Спасатели предупреждают о лавинной опасности в горах на Ивано-Франковщине.
Синоптик дала прогноз погоды на апрель в Украине
Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"22 марта в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отмечается в сообщении.
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