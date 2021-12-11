В центральных и северных областях Украины сегодня пройдут дожди.

Сегодня погода в Украине будет разнообразной и нестабильной. Холоднее всего будет на западе и востоке страны, а на юге и местами в центре воздух прогреется до +10°...+13°. При этом в центральных и северных областях пройдут дожди, местами - сильные.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь воздух максимально прогреется лишь до +1°...+4°. В большинстве областей ожидается пасмурная, но сухая погода. Лишь в Хмельницком возможен небольшой дождь.

На севере страны сегодня - чуть теплее. Здесь столбики термометров поднимутся до +4°...+7°. Весь день ожидается пасмурная погода. В Житомирской, Киевской и Черниговской области - дожди, в Сумской - вероятность осадков мала.

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В центральных областях сегодня будет дождливо. Здесь дожди, местами - сильные, ожидаются в Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях. Воздух прогреется до +6°...+10°.

Жителей Востока сегодня ждут +4°...+5°, небольшая облачность. Без осадков.

На Юге сегодня будет теплее всего. Здесь воздух прогреется до +9°...+13°. В большинстве областей ожидается небольшая облачность, а в Николаевской области могут покапать небольшие дожди.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, сегодня утром в западных и Винницкой областях будет туман, видимость 200-500 метров, на дорогах гололедица.

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Автор: Екатерина Лиманская