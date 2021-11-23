Вулкан Кумбре-Вьеха извергается на Канарских островах с середины сентября.

Власти испанского острова Ла-Пальма приказали жителям трех прибрежных городов оставаться дома после того, как новый поток лавы достиг океана.

Об этом сообщает REUTERS.

По данным агентства, при соприкосновении лавы с водой выделяются густые облака потенциально токсичных газов.

На кадрах, снятых с дронов, видны белые облака, вздымающиеся из воды, когда раскаленная докрасна лава спускался со скалы в Атлантический океан.

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Местным жителям приказали оставаться в домах с закрытыми дверями и окнами, поскольку сильный ветер разнес облако по острову. Жителям Санта-Крус посоветовали надеть маски впервые после начала извержения из-за высокой концентрации твердых частиц и диоксида серы в воздухе.

Также был закрыт местный аэропорт.

Согласно программе мониторинга стихийных бедствий Copernicus, с 19 сентября потоки лавы повредили или разрушили около 2650 зданий, что вынудило тысячи людей покинуть свои дома на острове, входящем в состав Канарского архипелага.

Извержение вулкана на Канарских островах: что известно

На Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Из-за его активности были отменены практически все авиарейсы на остров Ла-Пальма. Потоки лавы опустошили сотни гектаров земли и разрушили около 2650 зданий.

Между тем, жизнь 85000 жителей Ла-Пальмы продолжается в обычном режиме, за исключением того, что приходится убирать вулканический пепел.

Как сообщал Погода УНИАН, 19 сентября на острове Ла-Пальма впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4.

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Автор: Екатерина Лиманская