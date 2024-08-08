Ученые говорят, что угроза глобального потепления сохраняется.

Цепочка из 13 месяцев подряд с новым средним рекордом тепла на Земле завершилась в июле этого года. Однако ученые говорят, что окончание рекордной серии ничего не меняет в угрозе, которую представляет изменение климата.

"Общий контекст не изменился", - заявила замдиректора Copernicus Саманта Берджесс, пишет AP.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, приводит к экстремальным погодным явлениям, которые сеют хаос по всему миру. Несколько примеров можно привести только за последние недели. В Кейптауне, Южная Африка, тысячи людей покинули свои дома из-за проливных дождей, ураганных ветров и наводнений. На острове Сулавеси в Индонезии сошел смертельный оползень. Ураган Beryl оставил после себя огромный след разрушений, а более 120 человек погибли из-за рекордной жары в Токио.

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Как сообщается, в июле 2024 года средняя температура на земном шаре составила +16,91 градуса по Цельсию. Это на 0,68 градуса выше 30-летнего среднего значения для этого месяца. Температуры были лишь немного ниже, чем за тот же период прошлого года.

Это второй самый теплый июль и второй самый теплый месяц из всех, зарегистрированных Copernicus. Жарче было только в июле 2023 года. На Земле также было два самых жарких дня за всю историю наблюдений - 22 и 23 июля.

В июле, по измерениям Copernicus, мир был на 1,48 градуса теплее, чем в доиндустриальные времена. Это близко к пределу потепления, который почти все страны мира согласились установить в Парижском климатическом соглашении 2015 года: 1,5 градуса.

Эль-Ниньо, который естественным образом нагревает Тихий океан и изменяет погоду по всему миру, спровоцировал 13 месяцев рекордной жары. Теперь это явление завершилось, отсюда и небольшое похолодание в июле. Условия Ла-Нинья - естественное охлаждение - ожидаются не раньше конца года.

Но общая тенденция к потеплению все еще сохраняется.

Ученые говорят, что глобальная картина не сильно отличается от того, что было год назад.

"Тот факт, что глобальная температура поверхности моря находится на рекордных или близких к рекордным уровнях уже более года, стал важным фактором. Главной движущей силой, движущим фактором этой рекордной температуры является также долгосрочная тенденция потепления, которая напрямую связана с накоплением парниковых газов в атмосфере", - говорит старший климатолог Copernicus Жюльен Николя. Сюда входит углекислый газ от сжигания угля, нефти и природного газа.

Июльские температуры особенно сильно ударили по западной части Канады и США. Греция была вынуждена закрыть свою самую большую культурную достопримечательность - Акрополь - из-за чрезмерно высоких температур, а большая часть Франции была под предупреждениями о жаре.

Также пострадали большая часть Африки, Ближнего Востока и Азии, а также восточная Антарктида. Ученые говорят, что температура в Антарктиде была значительно выше средней.

"Ситуация будет ухудшаться, потому что мы не прекратили делать то, что делает ее хуже", - говорит климатолог и директор Института космических исследований Годдарда Гэвин Шмидт.

"Имеет ли значение, рекорд в июле или нет? Нет... важен тот факт, что температура в этом и прошлом году все еще намного, намного выше, чем в 1980-х годах, чем доиндустриальная эпоха. И мы видим последствия этого изменения", - говорят ученые.

Рекордная волна тепла в Антарктиде - что известно

Недавно температура поверхности в некоторых частях Антарктиды поднялась почти на 30 °C выше нормы.

Причина этой волны тепла до конца неизвестна, но ученые предполагают, что она может быть связана с атмосферными изменениями в стратосфере. Ослабленный полярный вихрь нарушил струйное течение, позволив холодному воздуху дрейфовать на север, что и привело к резкому повышению температуры вблизи Южного полюса.

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