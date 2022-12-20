Из-за непогоды отменены десятки поездов и автобусов.

Лед и снег парализовали движение транспорта в соседней Польше, а также в Чехии. Двиижение затруднено как по автомобильным и железным дорогам, так и по тротуарам.

Как сообщает IDNES, в Праге ограничено авобусное сообщение, некоторые поезда отменены. Метеорологи же продолжают предупреждать о продолжении ненастья.

У спасателей в Варшаве и окрестностях польской столицы также полно работы. Там дороги стали непроходимыми после ледяного дождя. Местные СМИ сообщают об одном погибшем в результате гололедицы. 38-летний мужчина скончался, упав и ударившись головой о тротуар.

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По данным RMF24, ни одна машина скорой помощи в Варшаве и ее окрестностях не простаивала. Сегодня около 80% всех вызовов - вызовы на травмы, связанные с гололедицей.

21 декабря в Украине также ожидается гололедица на дорогах. Об опасности предупредила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, скользко будет и на дорогах Киева. Она также добавила, что завтра в Украине ожидается ослабление ветра с сильного до умеренного и даже небольшого.

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