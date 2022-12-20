По словам синоптика Натальи Диденко, завтра на дорогах Украины будет скользко.

В Украине 21 декабря ожидается потепление и ослабление ветра, а на дорогах - гололедица. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в среду в большинстве областей Украины будет доминировать сухая погода, только на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине и Полтавщине есть вероятность небольшого мокрого снега.

"И очень осторожно на дорогах и тротуарах - гололедица никуда и не думала исчезать!"- предупредила синоптик.

По ее словам, прошлая морозная ночь постепенно переходит в более теплые дни, которые будут преобладать в ближайшее время. "Грядущая ночь еще подморозит, но умеренно, "минусы" будут незначительными", - говорит синоптик. Она также добавила, что завтра в Украине ожидается ослабление ветра с сильного до умеренного и даже небольшого.

По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве 21 декабря ожидается облачная погода. Будет сыро, но существенных осадков не предвидится.

"На дорогах - скользко! Подбирайте особенно тщательно обувь", - посоветовала синоптик.

По ее данным, ночью в столице ожидается -1...-3 градуса, завтра днем потеплеет до 0...+2 градусов. Ветер также будет ослабевать.

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