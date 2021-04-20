19 апреля произошел крупный прибрежный оползень в заливе Нефин на севере Уэльса, Великобритания.
Об этом сообщает The Watchers.
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Оползень произошел на побережье Нефин в Гвинеде, заняв большую часть зеленой зоны на скале. По словам очевидцев, его ширина не менее 40 м.
Эта территория известна береговой эрозией, ее история насчитывает крупные и смертоносные оползни.
Доктор Дэйв Петли из The Landslide Blog сказал, что оползень интересен тем, что он сошел течение необычно засушливого периода для этого времени года и своим довольно продолжительным сходом.
"Это было пугающе, - рассказывает местная жительница Сью Куксон. - Рядом было несколько человек, и мы удостоверились, что под оползнем никого нет".
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