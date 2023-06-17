Сильное землетрясение произошло на западе Франции. Об этом сообщает Reuters.
Немецкий исследовательский центр геонаук сообщает, что магнитуда землетрясения составила 5,5. Центральное сейсмологическое бюро Франции оценило его в 5,8 балла.
Как сообщается, эпицентр землетрясения находился недалеко от коммуны в регионе Приморская Шаранта на западе Франции, на глубине 10 километров.
По данным французских СМИ, это одно из сильнейших землетрясений за последние десятилетия. В последний раз подземные толчки такой силы фиксировали во Франции в начале 2000-х.
В результате землетрясения незначительное пострадал один человек, а вот разрушения зафиксировали существенные: в некоторых домах образовались трещины, а в одном из районов обрушились линии электропередач, оставив без света тысячи потребителей.
Землетрясения под Полтавой - что известно
В последних числах мая в 20 км к западу от города Полтава произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Через полторы недели в 26 км к юго-востоку от полтавы произошло второе, более мощное, землетрясение магнитудой 3,7.
Ученые говорят, что эти землетрясения происходят вследствие движения тектонических плит, а Полтавская область расположена на стыке Украинского кристаллического щита и Днепровско-Донецкой впадины. Поэтому вполне ожидаемо, что подземные толчки в будущем будут и дальше фиксировать.