Магнитуда землетрясения, по разным данным, составила от 5,5 до 5,8.

Сильное землетрясение произошло на западе Франции. Об этом сообщает Reuters.

Немецкий исследовательский центр геонаук сообщает, что магнитуда землетрясения составила 5,5. Центральное сейсмологическое бюро Франции оценило его в 5,8 балла.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился недалеко от коммуны в регионе Приморская Шаранта на западе Франции, на глубине 10 километров.

По данным французских СМИ, это одно из сильнейших землетрясений за последние десятилетия. В последний раз подземные толчки такой силы фиксировали во Франции в начале 2000-х.

В результате землетрясения незначительное пострадал один человек, а вот разрушения зафиксировали существенные: в некоторых домах образовались трещины, а в одном из районов обрушились линии электропередач, оставив без света тысячи потребителей.

Землетрясения под Полтавой - что известно

В последних числах мая в 20 км к западу от города Полтава произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Через полторы недели в 26 км к юго-востоку от полтавы произошло второе, более мощное, землетрясение магнитудой 3,7.

Ученые говорят, что эти землетрясения происходят вследствие движения тектонических плит, а Полтавская область расположена на стыке Украинского кристаллического щита и Днепровско-Донецкой впадины. Поэтому вполне ожидаемо, что подземные толчки в будущем будут и дальше фиксировать.

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