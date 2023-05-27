Специалисты отметили, что подобные по силе землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и ранее.

26 мая около 21:40 в Украине было зарегистрировано землетрясение в 20 км к западу от города Полтава.

Как сообщает Главный Центр специального контроля, оно было магнитудой 3,5 (по шкале Рихтера) на глубине 7 км.

"По классификации землетрясение относится к "еле ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - указали там.

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Специалисты отметили, что подобные по силе землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и ранее, в частности последние из них 14 января 2023 года с магнитудой 2,7 и 03 октября 2022 года с магнитудой 3,4.

Землетрясения в Украине - последние случаи

В четверг, 27 апреля, в Украине произошло землетрясение, которое можно было почувствовать. Как отмечается, землетрясение зарегистрировано в 7 километрах к западу от города Яремче, Ивано-Франковской области. Его магнитуда составляла 2,2 по шкале Рихтера.

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