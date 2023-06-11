Сообщений о пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в северной префектуре Японии Хоккайдо, граничащей с Российской Федерацией, сообщает японское издание Kyodo News.

По информации метеорологического агентства Японии, землетрясение произошло на глубине 136 километров в водах у Уракавы на юге Хоккайдо, а также всколыхнуло регион на северо-востоке Японии.

В Титосе и других частях Южного побережья префектуры Хоккайдо было зарегистрировано землетрясение ниже 5 баллов по шкале сейсмической интенсивности. Сообщений о пострадавших в результате землетрясения не поступало, сообщили полиция и другие местные органы власти.

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На ядерных объектах в пострадавшей зоне, включая атомную электростанцию и объекты ядерного топливного цикла, никаких аномалий не обнаружено.

Железнодорожный перевозчик Hokkaido Railway Co. приостановила работу на некоторых местных линиях, а в городе Саппоро был нарушен график движения поездов метро.

Землетрясения в Украине - последние новости

8 июня на Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,7 (согласно шкале Рихтера), уже третье в этом регионе с начала года.

Специалисты объясняют. что землетрясения здесь происходят в результате движения тектонических плит – Полтавская область расположена на стыке Украинского кристаллического щита и Днепровско-Донецкой впадины.

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