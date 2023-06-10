В Полтавской области с 2015 года было зарегистрировано около 10 землетрясений.

Жители Полтавской области недавно пережили третье землетрясение в их регионе с начала 2023 года. Последнее произошло вблизи Полтавы.

Жители региона обеспокоены такой подземной активностью, поэтому журналисты ТСН узнали в Главном центре спецконтроля, почему там участились землетрясения.

Как рассказал заместитель руководителя Главного Центра специального контроля Игорь Корниенко, в последнее время все чаще специалисты регистрируют сигналы из Полтавской области.

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"В 2023 году это уже третье землетрясение на территории Полтавской области. До этого они были в январе, мае и непосредственно 8 июня. Это землетрясение произошло на глубине 10 километров, оно охватывало, по нашим расчетам, небольшую часть территории, которая расположена на расстоянии 20 километров от города Полтава", - говорит он.

Специалист пояснил, что землетрясения происходят вследствие движения тектонических плит, а Полтавская область расположена на стыке Украинского кристаллического щита и Днепровско-Донецкой впадины. Поэтому вполне ожидаемо, что подземные толчки в будущем будут и дальше фиксировать.

Корниенко напомнил, как надо вести себя во время землетрясения: сохранять спокойствие, покинуть помещение, перекрыть все коммуникации, не пользоваться лифтами, помогать пожилым людям и детям. Если вы в помещении - отойдите от предметов, которые могут упасть, находитесь у несущих стен.

Кроме того, специалист говорит, что 20% территории нашей страны в целом могут быть охвачены воздействием землетрясений.

Землетрясение в Полтавской области

В Украине 8 июня произошло землетрясение магнитудой 3,7 (по шкале Рихтера) с эпицентром в 26 км к юго-востоку от города Полтава. Подземные толчки залегали на глубине 10 км.

По классификации сейсмологические колебания относятся к ощутимым. Специалисты уточнили, что землетрясение произошло ориентировочно в 10:23:41 по Киеву.

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