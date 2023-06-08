По классификации землетрясение относится к ощутимым, отметил Главный центр специального контроля.

В Украине произошло землетрясение магнитудой 3,7 (согласно шкале Рихтера) с эпицентром в 26 км к юго-востоку от города Полтава.

Подземные толчки залегали на глубине 10 км. В Главном Центре специального контроля заявили, что по классификации сейсмологические колебания относятся к ощутимым. Специалисты уточнили, что землетрясение произошло ориентировочно в 10:23:41 по Киеву.

"Землетрясение ощущается немногими людьми, которые находятся внутри помещения; под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания аналогичны сотрясениям, создаваемым легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть более сильнее - на верхних этажах", - отмечает Центр.

Указывается, что в этом году в Полтавской области регистрировали подобные толчки дважды: первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло 14 января, второе - пришлось на 26 мая (магнитуда 3,5).

В апреле в Украине трижды фиксировали землетрясение

Напомним, что особенно сейсмологически активный период для Украины пришелся на апрель 2023 года. Специалисты минимум трижды фиксировали подземные толчки в разных регионах страны.

Отдельно, 27 апреля толчки магнитудой 2,2 по шкале Рихтера фиксировались на Ивано-Франковщине (в 7 километрах к западу от города Яремче).

Также Закарпатскую область "трусило" 14 апреля: землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали к востоку от города Иршава.

Также 12 апреля толчки могли почувствовать и городе Яремче. Там землетрясение зарегистрировали на уровне 2,5.

Вас также могут заинтересовать новости: